Ввечері у четвер, 29 травня, на Львівщині вантажний потяг на смерть збив 37-річного чоловіка. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, нещасний випадок трапився 29 травня приблизно о 21:45 на залізничному перегоні «Комарно – Великий Любінь». Вантажний поїзд смертельно травмував мешканця селища Великий Любінь 1988 року народження.

Наразі обставини події встановлюють правоохоронці.