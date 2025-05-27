Шевченківський райсуд Львова зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 60 тис. грн компенсації матері пішохода, який загинув через наїзд тепловоза. Відомо, що чоловік був нетверезим, а поліція закрила кримінальну справу, не виявивши у діях машиніста складу правопорушення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднене у судовому реєстрі у травні 2025 року, випадок трапився близько 23:00 5 вересня 2023 року на залізничному перегоні Підзамче у Львові. Тепловоз наїхав на 28-річного пішохода, який від отриманих травм загинув на місці – у його крові виявили 0,82 проміле алкоголю.

За цим фактом поліція порушувала кримінальне провадження, але закрила справу через відсутність у діях машиніста складу правопорушення. Машиніст застосував екстрене гальмування, побачивши чоловіка, який намагався перебігти колії, але через замалу відстань наїзду уникнути не вдалось.

Матір 28-річного чоловіка подала позов, вимагаючи в «Укрзалізниці» виплатити їй 300 тис. грн моральної компенсації через загибель сина. Представник залізниці просив суд відмовити у задоволенні позову, оскільки смерть настала з вини пішохода.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представник залізниці не надав.

Цю справу розглянув суддя Петро Невойт, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він частково задовольнив позов матері загиблого пішохода, зменшивши суму моральної компенсації до 60 тис. грн, оскільки смерть настала через грубу необережність пішохода. Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET