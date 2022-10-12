У затриманого закладчика під час обшуку знайшли 850 розфасованих пакетиків з наркотиками

Львівські поліцейські затримали 25-річного мешканця Кривого Рогу, який робив закладки із психотропними речовинами. Як повідомили у прес-службі поліції у середу, 12 жовтня, затриманий тимчасово проживає у Львові, а під час обшуку у нього знайшли 850 розфасованих пакетиків з наркотиками PVP, більш відомі як «солі».

Затримали наркоторговця 11 жовтня на вул. Низинній. Під час патрулювання поліцейські помітили чоловіка, який себе дивно поводив. Поліція вирішила перевірити чоловіка і під час поверхневого огляду у нього знайшли 850 розфасованих пакетиків з наркотиками PVP, більш відомі як «солі».

25-річному мешканцю Кривого Рогу (на фото) загрожує до 12 років ув'язнення (фото поліції)

Правоохоронці затримали 25-річного мешканця Кривого Рогу та вилучили усі пакетики на експертизу. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тим часом правоохоронці встановлюють канали надходження наркотиків до Львова, а також інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.