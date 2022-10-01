Львівських поліцейських підозрюють у контрабанді 300 кг гашишу
Вантажівку з наркотиками виявили польські митники
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На українсько-польському кордоні митники виявили вантажівку із 300 кг гашишу. У контрабанді наркотиків через кордон підозрюють львівських поліцейських.
Як повідомили у ДБР, ще 23 вересня польські митники виявили 300 кг гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і начебто везла заморожену бузину. Насправді ж у автомобілі митники виявили наркотики.
За даними правоохоронців, до контрабандної схеми залучені працівники поліції, які допомагали безперешкодно переправити наркотики через кордон.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ККУ. Причетним до контрабанди наркотиків загрожує до 12 років позбавлення волі.
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