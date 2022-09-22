За торгівлю наркотиками злочинцям загрожує до десяти років тюрми

У Львові поліцейські затримали трьох наркоторговців. У четвер, 22 вересня, прес-служба поліції повідомила, що двом затриманим львів'янкам та їхньому спільнику загрожує до десяти років ув'язнення.

За даними слідства, 30-річний львів'янин і дві його спільниці віком 33 та 37 років торгували наркотиками. Злочинці продавали наркозалежним особам метадон, амфетамін та канабіс. До слова обидві жінки вже раніше буди засудженні за торгівлю наркотиками.

«Розповсюдження наркотиків відбувалася з рук в руки у помешканнях наркозбувачів або на вулиці», – уточнили у поліції.

Злочинців затримали коли вони продавали чергову партію наркотиків у середу, 21 вересня. Під час обшуків, проведених за місцями проживання затриманих, поліція знайшла та вилучила паперові згортки з метадоном, а також амфетамін і канабіс та інші речові докази.

Все вилучене було скеровано на експертизу. Слідчі вже повідомили усім трьом злочинцям про підозру у торгівлі наркотиками. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років.