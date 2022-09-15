22-річний мешканець Волині винаймав житло у Львові і торгував наркотиками по всій Україні

У середу, 14 вересня, поліцейські затримали у Львові наркокур’єра, який розповсюджував наркотики та психотропи по всій Україні. У нього вилучили наркотиків на суму понад 1,5 млн грн.

За даними поліції Львівщини, 22-річний житель Волинської області, який тимчасово проживає у Львові, здійснював збут наркотичних засобів через «мастер-клади», а також пересилав їх по всій території України. Його затримали у Львові з коробкою наркотиків «кетамін», які він мав відправити до Києва.

Під час обшуків у орендованій квартирі наркоторговця вилучили велику кількість наркотичних засобів (фото поліції)

Під час обшуку в орендованій квартирі у Львові правоохоронці виявили та вилучили десятки зіп-пакетів з майже 4 тисячами таблеток психотропної речовини «МДМА», пакети з гашишем, кетаміном, канабісом, а також електронні ваги, пристрої для вживання та виготовлення наркотичних засобів та інші речові докази.

Загальна вартість вилученого, за цінами «чорного» ринку, становить понад 1,5 млн грн. Все вилучене скерували на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших причетних осіб.

Наркоторговця затримали, невдовзі йому оберуть запобіжний захід. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років (ч.2 ст.307 ККУ).