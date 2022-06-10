Троє чоловіків торгували канабісом та психотропами, які продавали через телеграм

Поліція затримала трьох з семи учасників злочинної групи, яка займалася продажем наркотиків та психотропних речовин по всій Україні. Свій товар вони збували через телеграм-канали, а передплату отримували у криптовалюті на електронні гаманці. Вартість вилучених наркотиків оцінили у мільйон гривень.

Як уточнили у департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, загалом до складу групи входило шестеро львів’ян віком від 22 до 29 років. Товар їм постачав 28-річний уродженець Донецької області, який зараз живе у Києві. Його та двох фігурантів затримали.

«Заборонені речовини зловмисники рекламували через три власні інтернет-крамниці, а збували як дрібними партіями, через закладки так і гуртовими, за допомогою сервісу поштових відправлень. Кошти за «товар» отримували на електронні гаманці у криптовалюті. Такий «бізнес» приносив кожному з членів групи понад 200 тисяч гривень доходу щомісяця», – розповіли у поліції.

Слідчі провели 8 санкціонованих обшуків у Львові та Києві вдома у фігурантів та їхніх автомобілях.

«Виявлено та вилучено понад 2,5 кг висушеного наркотичного засобу канабіс, у тому числі розфасованого для продажу в зіп-пакети, вирощувані рослини коноплі у спеціально облаштованій кімнаті, інші види наркотичних засобів та психотропних речовин, засоби пакування та зважування, банківські картки, мобільні телефони, носії інформації, чорнові записи та легковий автомобіль», – повідомили у Львівській прокуратурі.

Вартість вилучених під час обшуків речовин за цінами «чорного ринку» становить близько 1 млн грн. Це псилоцибінові гриби, кокаїн, марки «LSD», «MDMA» та нарковмісні пігулки.

Трьом наркоторговцям повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ та взяли під варту з правом внесення застави – 100 тис. грн кожному. Процесуальні рішення щодо чотирьох інших учасників групи будуть прийняті після результатів експертиз.