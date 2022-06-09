Затриманому загрожує до 10 років тюрми

Поліцейські затримали 31-річного мешканця Стрийського району, причетного до розповсюдження психотропних речовин «PVP» та амфетаміну.

«Під час санкціонованого обшуку у помешканні, в якому проживав зловмисник, правоохоронці виявили та вилучили психотропні речовини «PVP» та «амфетамін», зіп-пакети, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – повідомили в поліції Львівщини у четвер, 9 червня.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів (ч.2 ст.307 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від шести до 10 років з конфіскацією майна.

За рішенням суду, наркоторговця триматимуть під вартою.