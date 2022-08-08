У Львові затримали 22-річну дівчину за розповсюдження наркотиків
Дівчину затримали з 500 г амфетаміну
У Львові затримали 22-річну дівчину, яка оперувала великими партіями наркотиків. Під час затримання у дівчини з собою було півкілограма амфетаміну, а вдома в неї знайшли ще й інші наркотики.
Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини у понеділок, 8 серпня, львів’янка отримувала наркотики гуртовими партіями, фасувала їх та пересилала в різні регіони України.
Поліцейські провели обшуки в квартирі дівчини і знайшли там понад 500 «закладок» з амфетаміном і речовиною «PVP», зіп-пакети з канабісом та інші докази. Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 350 000 гривень.
Дівчину затримали з пакетом амфетаміну
22-річну львів’янку затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Під час затримання дівчина мала при собі пакунок із 500 г амфетаміну.
Зараз поліція встановлює інших фігурантів цієї справи.