22-річна дівчина отримувала великі партії наркотиків, сортувала їх і надсилала в інші міста

У Львові затримали 22-річну дівчину, яка оперувала великими партіями наркотиків. Під час затримання у дівчини з собою було півкілограма амфетаміну, а вдома в неї знайшли ще й інші наркотики.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини у понеділок, 8 серпня, львів’янка отримувала наркотики гуртовими партіями, фасувала їх та пересилала в різні регіони України.

Поліцейські провели обшуки в квартирі дівчини і знайшли там понад 500 «закладок» з амфетаміном і речовиною «PVP», зіп-пакети з канабісом та інші докази. Загальна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 350 000 гривень.

Дівчину затримали з пакетом амфетаміну

22-річну львів’янку затримали, невдовзі суд обере їй запобіжний захід. Під час затримання дівчина мала при собі пакунок із 500 г амфетаміну.

Зараз поліція встановлює інших фігурантів цієї справи.