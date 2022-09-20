Під час затримання у хлопця вилучили 57 пакетиків із психотропною речовиною

У Львові поліцейські затримали 17-річного хлопця, який продавав наркотики через інтернет та робив закладки. Під час затримання у нього вилучили 57 пакетиків із психотропною речовиною.

Як повідомили в Нацполіції Львівщини, 17-річного львів'янина затримали 19 вересня на вул. Винниця. У нього вилучили 57 пофасованих пакетиків із психотропною речовиною, зовні схожою на «PVP». Також поліцейські виявили та вилучили дві «закладки», які він встиг зробити.

Під час обшуків у його квартирі правоохоронці виявили речовину схожу на канабіс, вагою близько 245 грамів, а також речовини схожі на амфетамін та психотропну речовину «PVP», вагою близько 70 грамів. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.