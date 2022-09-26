У затриманого вилучили розфасовані пакетики з наркотиками

Поліцейські затримали у львівському парку «Знесіння» 26-річного наркоторговця, який робив закладки. У нього вилучили 42 пакунки з амфетаміном, також за місцем його проживання знайшли розфасовані, готові до продажу наркотики.

У понеділок, 26 вересня, в поліції Львівщини повідомили, що 26-річного наркоторговця, мешканця Львова, затримали кілька днів тому, 22 вересня, під час відпрацювання території в міському парку. Чоловік поводився підозріло. При поверхневому огляді у нього поліцейські виявили 42 пакунки з амфетаміном, також наркоторговець встиг зробити шість закладок.

У поліції уточнили ZAXID.NET, що закладчика затримали в парку «Знесіння».

26-річний львів'янин робив закладки наркотиків у парку (фото поліції)

Під час обшуку в помешканні львів’янина поліцейські знайшли пакет, вагою близько 400 грамів з амфетаміном, зіп-пакет з канабісом, фасовані пакети із наркотичними та психотропними речовинами, готові до розповсюдження, а також електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Затриманому готують підозру за незаконне виробництво та збут наркотиків (ч.3 ст.307 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших осіб, причетних до схеми розповсюдження наркотиків.