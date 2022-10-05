Конструкцію у кімнаті хлопець облаштував вентиляцією та відповідним освітленням для вирощування рослин

У помешканні 21-річного закарпатця поліція виявила спеціальний «гроубокс» – міні-теплицю для вирощування коноплі. Бокс чоловік облаштував відповідним освітленням, вентиляцією і технікою для підтримки потрібної температури. Поліція вилучила у закарпатця кілька кущів конопель, вирощених у кімнаті, а також вже суху марихуану. За скоєне затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Як у середу, 5 жовтня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, наркотики у власному будинку вирощував 21-річний мешканець села Фертешолмаш Виноградівського району.

«Поліцейські виявили спеціально облаштований гроубокс, у якому хлопець вирощував коноплю. Горщики з рослинами, а також уже підготовлену до вживання подрібнену марихуану, поліцейські вилучили та відправили на експертизу», – йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що спеціальну конструкцію для кімнатного вирощування коноплі закарпатець обладнав відповідним освітленням та вентиляцією. Окрім кущів конопель, у чоловіка вилучили близько 20 грамів готової марихуани.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне вирощування та зберігання нарковмісних рослин). За скоєне 21-річному мешканцю Закарпаття Відповідно до санкції статті фігурантові загрожує до п’яти років обмеження волі.