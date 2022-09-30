Старшого сержанта відсторонили від посади, він перебуває у СІЗО

Правоохоронці у Чернівецькій області затримали прикордонника за торгівлю амфетаміном. Сержанта 31-го прикордонного загону затримали безпосередньо під час продажу чергової порції наркотиків. Наразі прикордонника відсторонили від служби, він перебуває у СІЗО, за скоєне військовому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 30 вересня, повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону, прикордонник продавав амфетамін, правоохоронці зафіксували збут наркотиків на суму 28 тис. гривень.

«За даними слідства, прикордонник продавав амфетамін. Всього реалізував його на загальну суму 28 тисяч гривень. Під час чергового збуту підозрюваного затримали у порядку ст. 208 КПК України. Встановлюється причетність до злочину інших осіб», – йдеться у повідомленні військової прокуратури.

Старшому сержанту 31-го прикордонного загону оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконний обіг наркотиків). Військового відсторонили від посади. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, за скоєне прикордоннику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.