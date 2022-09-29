Під час обшуків у лабораторії виявили 5 тисяч доз амфетаміну

У Чернівецькій області ДБР викрило нелегальну лабораторію із виробництва амфетаміну. Наркотики продавали по всій території України. За даними правоохоронців, до схеми були долучені близько 500 закладчиків. Одного з торговців наркотиками у масштабних розмірах вже затримали.

Як у четвер, 29 вересня, повідомила прес-служба ДБР, нелегальна лабораторія у промислових масштабах виготовляла амфетамін, який потім продавали в усіх регіонах України, в тому числі у прифронтових районах.

«Продаж наркотичних засобів відбувався через месенджери, потім їх передавали за допомогою «закладок» чи поштових відправлень. Слідством встановлено близько півтисячі фактів відправлення наркотичних засобів через поштових операторів», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДБР уточнюють, що правоохоронці провели обшуки за місцем виготовлення й зберігання психотропів, а також у помешканнях фігурантів справи. Наразі вилучили лабораторне обладнання та прекурсори, цистерни з реагентами, які використовують для виготовлення психотропних речовин та понад 5 тисяч готових доз амфетаміну.

Крім того, одного з реалізаторів затримали під час продажу чергового пакунку з наркотиками. Відомо, що торговець гуртові закупки у лабораторії та перепродавав наркотики. Затриманому вже повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Загалом до функціонування нелегальної лабораторії було залучено приблизно 10 людей. Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми.