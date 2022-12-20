Відомо про щонайменше два факти продажу метамфетаміну

ДБР затримало працівника головного управління Нацполіції Закарпаття за торгівлю наркотиками. Протягом грудня поліцейський двічі продав метамфетамін за 28,6 тис. грн. Затримали правоохоронця в Ужгороді під час продажу чергової порції наркотиків. Поліцейський перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у вівторок, 20 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, йдеться про працівника головного управління Нацполіції у Закарпатській області. За даними правоохоронців, ДБР задокументувало два факти торгівлі наркотиками цим поліцейським.

«Правоохоронець займався розповсюдженням психотропу на території Ужгорода. Задокументовано, що протягом грудня за два факти збуту метамфетаміну він одержав 28,6 тис. грн. 19 грудня саме під час продажу товару, його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Затриманому поліцейському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут психотропів у великих розмірах). За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування веде ДБР.