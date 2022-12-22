Членів закарпатського наркосиндикату арештували без права внесення застави
13 затриманих наркоторговців будуть під арештом два місяці
Затриманих 13 членів наркосиндикату, які причетні до діяльності нарколабораторії під Ужгородом, взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Серед затриманих – мешканці Ужгорода, Києва, Одеси, Житомира, Львова, Дніпра та Миколаєва. Усі вони перебуватимуть у СІЗО в Ужгороді.
Про обрання запобіжного заходу 13 фігурантам справи про діяльність нарколабораторії у селі Нижнє Солотвино біля Ужгорода у четвер, 22 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.
«Серед затриманих – закарпатець, кияни та мешканець Київської області, а також жителі Одещини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Їх затримали за місцями проживання та доставили на Закарпаття для обрання запобіжних заходів. Надалі всі вони утримуватимуться в Закарпатській УВП (№ 9)», – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнюють, що дії восьми затриманих наразі кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 255 ККУ, а також за ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 ККУ, що вчинені у складі злочинної організації. Решті фігурантів повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ. Загалом у справі – 16 підозрюваних, трьох ще розшукують.
Як повідомляв ZAXID.NET, потужна нарколабораторія діяла у підвалі приватного будинку на околиці села Нижнє Солотвино під Ужгородом. За тиждень там виготовляли 25 кг різних наркотиків. До діяльності нарколабораторії причетні 20 людей з різних регіонів України, організували бізнес троє мешканців Закарпаття. За даними ДБР, до наркосиндикату входили і працівники правоохоронних органів. Під час обшуків в учасників наркосиндикату вилучили наркотиків на 1 млн доларів.