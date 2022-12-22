Усі 13 фігурантів справи перебувають у СІЗО в Ужгороді

Затриманих 13 членів наркосиндикату, які причетні до діяльності нарколабораторії під Ужгородом, взяли під варту на 60 діб без можливості внесення застави. Серед затриманих – мешканці Ужгорода, Києва, Одеси, Житомира, Львова, Дніпра та Миколаєва. Усі вони перебуватимуть у СІЗО в Ужгороді.

Про обрання запобіжного заходу 13 фігурантам справи про діяльність нарколабораторії у селі Нижнє Солотвино біля Ужгорода у четвер, 22 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури.

«Серед затриманих – закарпатець, кияни та мешканець Київської області, а також жителі Одещини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Їх затримали за місцями проживання та доставили на Закарпаття для обрання запобіжних заходів. Надалі всі вони утримуватимуться в Закарпатській УВП (№ 9)», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що дії восьми затриманих наразі кваліфікували за ч. 1, 2 ст. 255 ККУ, а також за ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 ККУ, що вчинені у складі злочинної організації. Решті фігурантів повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ. Загалом у справі – 16 підозрюваних, трьох ще розшукують.

Як повідомляв ZAXID.NET, потужна нарколабораторія діяла у підвалі приватного будинку на околиці села Нижнє Солотвино під Ужгородом. За тиждень там виготовляли 25 кг різних наркотиків. До діяльності нарколабораторії причетні 20 людей з різних регіонів України, організували бізнес троє мешканців Закарпаття. За даними ДБР, до наркосиндикату входили і працівники правоохоронних органів. Під час обшуків в учасників наркосиндикату вилучили наркотиків на 1 млн доларів.