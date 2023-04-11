Хлопця затримали влітку 2022 року після отримання посилки з партією наркотиків

20-річного мешканця Чернівців засудили до шести років ув’язнення за торгівлю наркотиками. За даними слідства, хлопця затримали влітку 2022 року після отримання посилки з партією наркотиків. Крім того, юнак зробив майже 20 закладок із амфетаміном і канабісом для покупців.

Про вирок торговцю наркотиками у вівторок, 11 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. У суді доведено, що 20-річний мешканець Чернівців налагодив схему продажу наркотиків та психотропних речовин. Продавав наркотики хлопець через інтернет і розповсюджував амфетамін і канабіс методом закладок.

«Хлопця викрили та затримали правоохоронці у Чернівцях, у липні минулого року, після одержання посилки з партією канабісу. Крім того, правоохоронці задокументували та вилучили близько 13 закладок з амфетаміном та 5 закладок з канабісом, які чоловік підготував для потенційних покупців», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав хлопця винним за ч. 2 ст. 307 ККУ (придбання та зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів). За скоєне 20-річний чернівчанин отримав шість років позбавлення волі.