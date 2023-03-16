У затриманого наркоторговця вилучили 200 тис. грн

У Тернополі 39-річний наркоторговець напав з ножем на правоохоронців. Це сталось під час спецоперації, в ході якої силовики затримали чоловіка. Як повідомив у коментарі ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, чоловік не встиг поранити нікого з правоохоронців. Наразі його затримали і відправили в СІЗО.

Про інцидент стало відомо у четвер, 16 березня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Декілька місяців тому правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась продажем психотропів у Тернополі. Керував нею 39-річний тернополянин, який вже має судимість за смертельну ДТП та продаж наркотиків.

До продажу наркотиків він залучив співмешканку, її подругу та товариша. Усі вони розповсюджували психотропні речовини та прекурсори. Клієнтами групи були лише перевірені особи, а товар передавали з рук в руки.

Впродовж декількох місяців слідчі документували діяльність групи. «Під час спецоперації, проведеної бійцями спецпідрозділу РПОП та під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, організатор намагався втекти та напав на правоохоронців з ножем. Його затримали», – йдеться у повідомленні. Нікого з правоохоронців зловмисник не поранив.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 3 ст. 307 ККУ (продаж наркотиків) та обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми. Також вирішується питання про оголошення підозри й згідно зі ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Під час обшуків, проведених у помешканнях підозрюваних, поліцейські виявили та вилучили 160 грамів Альфа-PVP, близько 250 грамів канабісу, ваги, 30 мобільних телефонів й понад 200 тис. грн.

Також відомо, що за кілька днів оперативники затримали ще одного зі спільників. У нього, окрім наркотиків та грошей, знайшли ще два пістолети. Їх передали на експертизу. Наразі правоохоронці встанолюють, звідки торгівці отримували поставки товару.