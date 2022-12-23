Теребовлянський райсуд оштрафував на 3 тис. грн чоловіка, який вирощував коноплі в полі біля міста. Чоловік пояснив, що вирощував їх з лікувальною метою – планував готувати собі лікувальний відвар, який начебто мав допомогти вилікувати захворювання ніг. Яку саме хворобу хотів лікувати чоловік, не зазначено. Однак оскільки самовільний посів та вирощування конопель в Україні заборонений, суд визнав його винним та оштрафував.

Як йдеться у вироку Теребовлянського райсуду, обвинувачений посіяв коноплі у полях біля Теребовлі в квітні 2021 року. Насіння чоловік придбав у магазині в Тернополі.

«Посіяв насіння для особистих потреб, в лікувальних цілях, оскільки має проблему із захворюванням ніг. Прочитав в інтернеті, що відвар з коноплі може допомоги. Мав намір виростити, висушити і готувати відвар. В місті Теребовля, біля радгоспу, пригледів земельну ділянку розміром приблизно 2 на 3 метри, підготував її до посіву сапою, посіяв насіння, доглядав за ним, просапував, поливав. Виросло приблизно 80 рослин конопель», – розповів у суді обвинувачений.

Втім, у липні 2021 року міні-город виявила поліція. Справу кваліфікували за ч.2 ст. 310 ККУ (вирощування конопель). Про обвинуваченого відомо, що раніше судимостей не мав, на обліку в наркодиспансері не перебував. Вік порушника невідомий, однак зазначено, що це чоловік молодого віку.

Суддя Ірина Марціцка визнала його винним і призначила 3 тис. грн штрафу. Також він повинен сплатити 686 грн за судові експертизи. Вилучені коноплі постановили знищити.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.