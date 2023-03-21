Організатором схеми став 40-річний мешканець Львівщини

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка постачала наркотики у Дрогобицьку виправну колонію №40. Слідчі встановили, що 40-річний мешканець Львівської області, який вже відбуває покарання, організував постачання на територію колонії нарковмісних таблеток, зокрема «Субітексу». У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 21 березня, повідомили, що до злочинного угруповання також входив 38-річний житель Чернівців, який є в'язнем колонії, 44-річний мешканець Дрогобича та 32-річна медсестра.

Організатор схеми зі спільниками продавав наркотичні таблетки ув'язненим. «Правоохоронці задокументували кілька фактів постачання та збуту зловмисниками нарковмісних таблеток іншим засудженим. Окрім того, під час санкціонованих обшуків у них виявили та вилучили наркотики та інші речові докази, які скерували на експертне дослідження», – зазначили у прес-службі поліції.

У Львівській обласній прокуратурі розповіли, що мешканець Дрогобича купував наркотики та передавав медсестрі. Вона віддавала їх двом в'язням, які й розповсюджували препарат на території колонії. Під час обшуків слідчі знайшли 10 таблеток «Субітекс».

Наразі триває досудове розслідування. Всі четверо учасників схеми отримали повідомлення про підозру у незаконному продажі наркотиків. Їм загрожує позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Львові 19 березня затримали 30-річного жителя міста Звягель Житомирської області, якого підозрюють в торгівлі наркотиками. Чоловік мав у рюкзаку 5 кг розфасованого амфетаміну, вартість якого становить приблизно 2,5 млн грн.