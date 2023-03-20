Затриманій загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна

У неділю, 18 березня, в одному із сіл Львівського району невідома жінка проникла у будинок, де проживала вимушена переселенка з Харкова. Підозрювана викрала з помешкання значну суму грошей в іноземній валюті. Про це у понеділок, 20 березня, повідомили у поліції Львівської області.

Як інформують в поліції, зловмисниця намагалась втекти, проте її помітила господиня будинку, яка покликала на допомогу свого чоловіка. Він утримував непрохану гостю, а його дружина повідомила поліцію.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці – це раніше неодноразово судима 57-річна мешканка Дрогобича. Її затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у підозрюваної вилучили.

Затриманій вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15 - ч.5 ст.185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Невдовзі суд обере підозрюваній запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.