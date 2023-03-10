62-річний чоловік причетний до численних крадіжок

У Сокалі поліція затримала 62-річного злодія, який поцупив золотий ланцюжок із фігурки Богородиці в одному із сіл району. Окрім того, як повідомила поліція, чоловік причетний ще до восьми крадіжок. Затримати злодія та передати поліцейським зміг мешканець Сокаля, у якого злочинець спробував вкрасти велосипед.

За даними поліції, нещодавно 62-річний мешканець Сокаля вкрав золотий ланцюжок з фігури Матінки Божої, встановленої у капличці в одному з сіл Червоноградського району. А до того чоловік поцупив мобільний телефон, банківську картку та інше цінне майно у чоловіка, який запросив зловмисника до себе в гості. Загалом чоловік причетний до восьми крадіжок.

9 березня злочинця затримав та передав поліції мешканець Сокаля, у якого злодій спробував вкрасти велосипед.

«Підозрюваний викрав велосипед з подвір’я одного з домогосподарств на вулиці Шашкевича у Сокалі. Цього разу його помітив господар – чоловік повідомив про подію правоохоронців та утримував непроханого гостя до їх приїзду», – розповіли у поліції.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, йому загрожує до восьми років ув'язнення. Невдовзі суд обере 62-річному сокальчанину запобіжний захід.