Дружина начальника поліції заїхала на Mercedes на тротуар

У центрі Ужгорода перехожий зняв номери із автомобіля Mercedes, який водійка, дружина начальника Головного управління Нацполіції Закарпаття Ярослава Колесника, припаркувала на тротуарі. Чоловік зірвав з авто номерні знаки, а далі сів у свою машину та поїхав. За неправильну парковку дружину начальника поліції оштрафували, перехожий отримав кримінальну справу за крадіжку, йому повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення 207 тис. грн застави.

Іцнидент стався ще у п'ятницю, 17 лютого, проте відомо про нього стало на вихідних, після повідомлення у популярних ужгородських групах у Facebook про відкриття справи на місцевого мешканця, який зірвав номерні знаки з автомобіля дружини начальника ГУНП Закарпаття Вікторії Колесник. У понеділок, 20 лютого, поліція офіційно відреагувала на інцидент, повідомивши, що за неправильну парковку водійку Mercedes оштрафували, а чоловіка, кий зірвав номери, підозрюють у скоєнні крадіжки.

«Жінка припаркувала своє авто з порушенням правил дорожнього руху, в її сторону пролунали агресивні погрози від чоловіка, які переросли у фізичні дії: останній силою зірвав номерні знаки з транспортного засобу та разом з ними зник з місця події. Про незаконне заволодіння її майном жінка повідомила поліцію», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали чоловіка, який зірвав номери з Mercedes, це – 31-річний мешканець села Минай Ужгородського району. У його автомобілі виявили номерні знаки, що належать водійці Mercedes.

Наразі за скоєння грабежу 31-річному чоловікові повідомлено про підозру. На період розслідування суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави у розмірі 207 тис. грн. На водійку Mercedes за порушення правил паркування патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП.