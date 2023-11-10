Чотирьох буковинців засудили до ув’язнення за те, що вимагали зі своїх знайомих гроші, а також спонукали їх до продажу наркотиків. Організатору злочинної групи Першотравневий районний суд Чернівців присудив 6 років в’язниці, а трьом його спільникам по 5 років ув’язнення. В судовому засіданні чоловіки визнали свою вину.

Правоохоронці встановили, що від дій обвинувачених загалом потерпіло три людини. Влітку 2020 року чотири чоловіки підстерегли біля житлового будинку в Чернівцях свого знайомого. Потерпілий помітив їх і намагався сховатися в приміщенні аптеки. Однак чернівчани зайшли за ним і погрозами заставили чоловіка вийти на вулицю.

«Один із зловмисників вихопив з рук потерпілого мобільний телефон та наказав виходити з приміщення аптеки. Коли вони усі разом опинилися на вулиці, то обступили його та наказали йти слідом за ними. Свої накази підозрювані супроводжували штовханиною та побиттям. Чоловік в якийсь момент вирвався і почав тікати, але чернівчани наздогнали його повалили на землю і почали сильно бити в різні ділянки тіла», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду Чернівців від 30 жовтня.

Після цього обвинувачені заявили потерпілому, що він має заплатити їм 1000 доларів США, які чоловік повинен був віддати через тиждень та надалі щомісяця сплачувати по 500 доларів США за реалізацію ним наданих обвинуваченими наркотичних засобів.

Житель Чернівців погодився на їх умови, побоюючись за власне життя. Коли ж обвинувачені його відпустили, то звернувся до лікарні через сильні бій від побоїв. В медзакладі в нього діагностували переломи ніг і порадили написати заяву в поліцію.

Зі своїми знайомими чоловік зустрічався ще раз, коли під погрозами передав їм гроші – долари, євро та гривні, загальна сума становила – майже 12 тис. грн.

Врешті правоохоронці викрили чотирьох буковинців на вимаганні коштів. Поліцейські з’ясували, що такими методами залякування та побоїв чоловіки шантажували ще двох людей – свого знайомого та знайому. Всі вони боялися за своє життя і передавали їм кошти.

Першотравневий районний суд Чернівців, заслухавши всі сторони, визнав винним чотирьох чоловіків у вимаганні. Організатору присудили 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Ще трьом його посібникам дали по 5 років ув’язнення кожному з конфіскацією майна, окрім житла.