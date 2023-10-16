Чоловіка затримали в його кабінеті при передачі грошей

Керівника Борщівського агроколеджу Ігора Блозву засудили за отримання хабара від місцевого підприємця. В суді прокурори довели, що керівник навчального закладу вимагав гроші за те, що безперешкодно дозволить орендувати частину приміщень коледжу площею майже 650 кв. м. Обвинувачений визнав свою провину і погодився заплатити призначений судом штраф.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що на початку червня 2023 року до тимчасово виконуючого обов’язки директора Борщівського аграрного коледжу звернувся підприємець. Бізнесмен запропонував офіційно орендувати частину майнового комплексу коледжу, а саме колишні стайні. Чоловік в приміщеннях площею майже 650 кв. м планував зберігати сировину та товар.

«Під час розмови у керівника Борщівського агротехнічного фахового коледжу виник злочинний умисел. Посадовець почав вимагати неправомірну вигоду за безперешкодне укладання договору тимчасового зберігання та зменшення розміру щомісячної орендної плати. Реалізовуючи свій злочинний умисел, обвинувачений в середині червня 2023 року в м. Борщів Чортківського району зустрівся з підприємцем і повідомив, що останній має заплатити йому 32 500 гривень за сприяння в оренді стаєнь», – йдеться у вироку Борщівського районного суду від 10 жовтня.

Через кілька днів, 19 червня 2023 року, керівник агроколеджу запросив підприємця до свого кабінету. Після того, як вони підписали договір про оренду, підприємець передав обвинуваченому 32 500 гривень хабара.

Правоохоронці в суді довели, що дії керівника агроколеджу кваліфіковані за ч. 1 ст. 368 КК України, тобто прохання надати та одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища.

У суді директор навчального закладу свою вину визнав. В день судового засідання, 10 жовтня 2023 року, прокурор, обвинувачений та його захисник уклали угоду про визнання винуватості.

Борщівський районний суд затвердив угоду, визнав винуватим Ігора Блозву та призначив йому штраф розміром 51 тис. гривень Також обвинуваченого позбавили права обіймати посади керівників навчальних закладів, що пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій, строком на один рік.