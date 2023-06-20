Чоловіка викрили під час отримання неправомірної вигоди

Керівник одного з агроколеджів Тернопільщини вимагав та отримав 32 тис. 500 гривень хабаря. Неправомірну вигоду тимчасово виконуючий обов'язки директора навчального закладу просив у підприємця за оренду частини приміщень. Чоловіка затримали правоохоронці під час одержання грошей в його кабінеті.

З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що вимагав хабар керівник Борщівського агротехнічного фахового коледжу. Посадовець пообіцяв підприємцю здати частину приміщень, які належать коледжу, в оренду. А за це попросив 32 500 гривень.

«За даними слідства, керівник навчального закладу пообіцяв місцевому підприємцю за грошову винагороду віддати в оренду частину приміщення коледжу площею 700 м кв. Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 32 500 грн його затримали правоохоронці», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Керівнику навчального закладу правоохоронці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою). Найближчим часом в суді для жителя Борщева оберуть запобіжний захід. Чортківська окружна прокуратура клопотатиме про тримання під вартою.

За інформацією зі сайту Борщівського агротехнічного фахового коледжу тимчасово виконує обов'язки директора закладу Ігор Йосопович Блозва.