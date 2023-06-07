Суд виправдав колишнього чиновника Юрія С. через відсутність достатній доказів

Тернопільський міськрайонний суд виправдав колишнього начальника відділу містобудування та архітектури Тернопільської районної державної адміністрації Юрія С. у вимаганні та отриманні хабара за швидке оформлення будівельних паспортів від підприємця. Загалом забудовник планував виготовити сім будівельних паспортів, а за кожний документ чиновник запросив 600 доларів. Частину коштів він отримав на сходах в райдержадміністрації, а після того його затримали правоохоронці.

Згідно з інформацією з вироку суду, тернопільський підприємець планував на території села Івачів Долішній Тернопільського району збудувати сім котеджів, а пізніше продати їх. Для початку будівництва забудовнику необхідно було отримати усі дозвільні документи, а також будівельні паспорти. Тернополянин в середині листопада 2019 року звернувся у відділ містобудування та архітектури Тернопільської районної державної адміністрації. Начальник даного відділу запросив підприємця до свого кабінету і повідомив, що за отримання будівельного паспорту необхідно заплатити 600 доларів США за кожний будинок. В загальному на 7 будинків почав вимагати 4200 доларів хабара. Підприємець погодився принести першу частину коштів. І за кілка днів передав 1500 доларів чиновнику.

«Близько 15:00 2 грудня 2019 року обвинувачений, перебуваючи на сходовій клітці, біля службового кабінету, отримав 1500 доларів США від підприємця за видачу будівельних паспортів на будинки у с. Івачів Долішній», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду. Після того, що затримали правоохоронці, провели у кабінет, де здійснили обшуки.

В суді колишній чиновник свою вину не визнав і додав, що кошти підприємець мав заплатити не йому, а його знайомому архітектору за розроблення робочого проекту на кожен будинок. А оскільки архітектор не зміг сам забрати завдаток, то 1500 доларів забудовник передав через чиновника. Під час засідання Юрій С. зазначив, що до нього підійшов чоловік попросив допомогти знайти архітектора та пришвидшити видачу будівельних паспортів.

«На дане прохання, обвинувачений пояснив, що потрібно у ЦНАП подати відповідний пакет документів, після чого отримати дозвіл на будівництво. Також він зателефонував до знайомого архітектора, звів його з підприємцем і вони домовилися про виготовлення робочого проекту. Після чого забудовник намагався ще декілька разів зустрітися з обвинуваченим, однак останній хворів та відмовив у зустрічі, при цьому пояснював, що будівельний паспорт видається безкоштовно, а стосовно проєкту, то ціна є договірна та обумовлюється безпосередньо з архітектором. Чиновнику стало відомо, що за проектну документацію вони домовились між собою про вартість 600 доларів США за один котедж, тобто за 7 котеджів мав заплатити 4200 доларів США», – йдеться в вироку суду.

Суддя Валентин Ломаків вирішив визнати невинуватим Юрія С. за недоведеністю, що в його діях є склад кримінального правопорушення.