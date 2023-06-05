Коли ж поліціянти приїхали, то чоловік не зміг пояснити для чого викликав поліцію і почав пропонувати хабара

Житель Кременецького району пропонував поліцейським 500 доларів хабара лише для того, щоб на нього не склали адмін протокол за хибний виклик поліції зі штрафом у розмірі 850 гривень. Тепер йому загрожує позбавлення волі до чотирьох років.

В суботу, 2 червня до поліції Тернопільщини надійшов виклик на лінію «102». Чоловік телефоном розповів, що в нього вдома відбувається бійка, але не уточнив хто кого саме б'є. Коли поліцейські прибули до будинку додзвонювача, то до них вийшов власник, який не зміг пояснити, хто дзвонив в поліцію, і яка причина дзвінку.

«До правоохоронців вийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння. У ході перевірки стало відомо, що він набрав на лінію "102" й сказав, що хтось когось б’є. Деталей жодних не повідомив і сподівався, що поліціянти не встановлять хто і чого дзвонив. Слова додзвонювача не підтвердилися. Правоохоронці повідомили, що складуть на нього протокол за неправдиве повідомлення про виклик», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Тоді чоловік злякався, що доведеться відповідати перед законом і вирішив запропонувати гроші правоохоронцям. Житель Кременецького району зазначив, що може дати поліцейським 500 доларів США за непритягнення його до адміністративної відповідальності. При тому, що чоловік намагався відкупитися від штрафу у розмірі 850 гривень.

Правоохоронці на місце викликали слідчо-оперативну групу, яка зареєструвала факт неправомірної пропозиції хабаря. Жителю Кременецького району повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Чоловіку загрожує штраф до 68 тис. гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Подібний випадок нещодавно трапився на Волині. Водій автобуса запропонував патрульним 200 грн хабара, аби відкупитися від штрафу 340 грн за перевищення швидкості. Грошей патрульні не взяли, натомість таки склали постанову і викликали на місце слідчо-оперативну групу.