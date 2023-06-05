В ДТП травмувався водій і пасажир авто

На дорозі поблизу Тернополя водій з рекордною кількістю проміле в крові в'їхав в дерев'яну буду, яка стояла на обочині. В аварії кермувальник і його пасажир отримали незначні травми. А у 45-річного водія патрульні за допомогою газоаналізатора виявили 3,08 проміле алкоголю в крові.

ДТП трапилося о 15:20 в суботу, 3 червня, поблизу села Великі Гаї. Водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у збиту з дерев'яних дощок буду, яка колись слугувала блок-постом. На місце аварії очевидці викликали патрульну поліцію та бригаду швидкої допомоги.

«За попередньою інформацією, чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. В його крові газоаналізатор виявив 3,08 проміле алкоголю», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Вміст алкоголю в крові у кермувальника перевищував в 10 разів допустимої норми. За дослідженнями така кількість спиртного в організмі дорослої людини може спровокувати алкогольну кому та навіть смерть.

У результаті удару водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до медзакладу. В прес-службі поліції Тернопільщини уточнили для ZAXID.NET, що травми різного ступеня важкості отримав і ще також пасажир авто. Його теж доправили до лікарні.

Факт аварії слідчі внесли в ЄРДР згідно зі ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху). Водію загрожує штраф в розмірі 17 тис. гривень та заборона сідати за кермо на термін до трьох років.