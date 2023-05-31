Щоб його не притягнули до відповідальності, чоловік пропонував хабар правоохоронцям

В пункті пропуску Чернівецької області 36-річний чоловік пропонував 1000 євро прикордонникам за безперешкодне повернення в Україну. Правоохоронці з'ясували, що житель Буковини за кордон виїхав ще минулого року, однак зробив це за допомогою паспорта іншої країни на його ім'я. А тепер чоловік вирішив повернутися додому.

Правопорушника затримали в пункт пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією. Чоловік розповів, що виїхав з України ще минулого року у відрядження. Прикордонники перевірили дані українця і виявилося, що виїхав він завдяки тому, що прикинувся громадянином іншої країни. А для митого контролю тоді надав закордонний паспорт.

«Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що минулого року чоловік виїхав з України використовуючи паспорт громадянина іншої держави. За те, щоб його не притягнули до відповідальності, чоловік запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1000 євро», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Прикордонники зафіксували факт пропозиції хабаря, а на місце події викликали поліцію. Також те, що чоловік пропонував 1000 євро задокументував співробітник відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонного загону.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує штраф до 68 тис. гривень, або ж обмеження волі на термін до чотирьох років.