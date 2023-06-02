В ящику було близько 30 пар колгот

У Тернополі чоловік викрав жіночих колгот на 2000 гривень. Про зникнення ящика з кількома десятками пар колгот в поліцію заявила продавчиня магазину. Правоохоронці розшукали крадія і він розповів, що таким чином хотів підзаробити.

В поліцію звернулася жителька Тернополя з повідомленням про крадіжку жіночих колгот. Жінка розповіла, що вона продає жіночі колготи та шкарпетки в одному із магазинів міста. Вона на хвилину відвернулася від прилавка, а тоді помітила, що пропав цілий ящик товару, який стояв поруч.

«Поліції продавчиня також повідомила, що скоріш за все невідомий чоловік викрав ящик з тридцятьма жіночими колготами. Завдані збитки вона оцінила в суму більше ніж 2000 гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці швидко встановили зловмисника. Жіночі колготи викрав 46-річний тернополянин. В поліції ZAXID.NET повідомили, що чоловік був раніше судимий за аналогічний злочин. Під час розмови з працівниками поліції тернополянин у скоєному зізнався. Пояснив, що хотів продати жіночі колготи і таким чином заробити грошей.

Відомості про крадіжку товару поліцейські внесли в ЄРДР відповідно до ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подібний курйозний випадок трапився у Львові. Там чоловік вирішив викрасти з гіпермаркету «Епіцентр» кілька десятків блоків батарейок Duracell. Він сховав 576 батарейок у рюкзак і вийшов з ними з магазину. Залізничний суд Львова присудив зловмиснику два роки умовного терміну за крадіжку.