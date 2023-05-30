За словами обвинуваченого, вінвкрав батарейки, бо залишився без роботи і не мав грошей повернутися додому

Залізничний суд Львова присудив уродженцю Одеської області два роки умовного терміну за крадіжку батарейок з «Епіцентру». Засуджений Вадим Шараєвський виніс з магазину батарейок майже на 20 тис. грн.

З матеріалів справи відомо, що засуджений Вадим Шараєвський раніше проблем із законом не мав. Попри це, у березні чоловік вирішив викрасти з гіпермаркету «Епіцентр», що на вул. Городоцькій, кілька десятків блоків батарейок Duracell. Він сховав 576 батарейок у рюкзак і вийшов з ними з магазину.

«Пройшов повз касовий контроль гіпермаркету, не оплативши вартість товару, однак не довів свій умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки був зупинений працівниками ТОВ "Епіцентр-К"», – йдеться у вироку.

Загалом Вадим Шараєвський заподіяв гіпермаркету матеріальної шкоди на 19 тис. 962 грн. На засіданні обвинувачений свою вину визнав та щиро розкаявся. Він також пояснив свій мотив. За словами Шараєвського, він знайшов роботу вантажника у Львові, але коли приїхав до міста, то дізнався, що на цю роботу взяли іншу людину.

«Не маючи коштів і можливості повернення до свого місця проживання, перебуваючи у розпачі, зайшов у гіпермаркет і неподалік від входу помітив візок для покупок, у якому знаходився пакет з батарейками, який помістив у свій рюкзак», – йдеться у вироку.

Врахувавши усі докази та щире каяття обвинуваченого, суддя Залізничного суду Юрій Бориславський призначив покарання у виді п'яти років ув'язнення, проте пом'якшив вирок, замінивши на два роки іспитового строку. Додамо, що цей вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги.