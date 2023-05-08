Залізничний районний суд Львова виніс вирок львів'янину за крадіжку дезодорантів. Засуджений неодноразово мав проблеми з законом, і навіть зараз він перебуває у в'язниці. У листопаді минулого року львів'янина засудили за крадіжки, а на початку травня чоловік отримав ще один вирок.

З порталу судової влади відомо, що засуджений львів'янин – Андрій Гринчак. Чоловік був неодноразово засуджений саме за майнові злочини. Востаннє злодія судили 3 травня у Залізничному суді. Андрій Гринчак отримав він п'ять років ув'язнення за крадіжку восьми дезодорантів.

У матеріалах справи йдеться про те, що у червні минулого року Андрій Гринчак, перебуваючи в магазині «Аврора» на вул. Любінській, вкрав звідти вісім твердих дезодорантів Old Spice.

«Дезодоранти сховав під футболку, в якій був одягнений, після чого пройшов повз касову зону і вийшов за межі магазину у невідомому напрямку, де надалі розпорядився викраденим майном на власний розсуд», – йдеться у вироку суду.

Під час засідання Андрій Гринчак свою вину визнав, щиро розкаявся і просив його суворо не карати. Залізничний суд визнав чоловіка винним і призначив йому п'ять років реального терміну ув'язнення. Окрім того, він має сплатити 460 грн матеріальної шкоди магазину «Аврора», де вкрав дезодоранти. Додамо, що вирок Андрій Гринчак ще може оскаржити в апеляції.