Мешканець Хмельницької області отримав вирок у Шевченківському суді Львова через те, що кілька разів крав килимки для витирання ніг із-під дверей супермаркету та поліклініки. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, однак пом'якшили покарання на 2 роки умовного терміну.

З матеріалів справи відомо, що засуджений чоловік має вищу освіту, проте не працює, раніше проблем із законом не мав. Свою першу крадіжку алюмінієвого килимка чоловік вчинив над ранок 3 березня. Близько 05:40 він вкрав килимок для витирання ніг з-під дверей поліклініки. Вартість вкраденого килимка становить понад п'ять тисяч грн.

6 березня, через три дні після своєї першої крадіжки, засуджений знову пішов на злочин. Цього разу він викрав одразу два килимки для витирання ніг, які лежали перед входом в супермаркет «Ашан», на проспекті Чорновола. Вранці наступного дня, 7 березня, засуджений мешканець Хмельниччини знову вкрав два алюмінієвих килимки з-під входу в той самий супермаркет. Загалом чоловік завдав «Ашану» 7 тис. 200 грн матеріальної шкоди, саме стільки коштували вкрадені ним чотири килимки.

На судовому засіданні, яке відбулося 28 квітня, чоловік свою провину визнав повністю і просив його суворо не карати. Суддя Шевченківського районного суду Львова Павло Едер призначив чоловікові п'ять років ув'язнення, але замінив їх на два роки умовного терміну.