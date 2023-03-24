Львів’янина Володимира Гузія засудили на сім років позбавлення волі за крадіжку п’ятьох пачок сигарет у магазині Стрия. Загальна вартість незаконно привласнених цигарок – 556 грн. Під час розгляду справи у суді чоловік свою провину визнав.

Як йдеться в матеріалах справи, інцидент трапився 24 листопада 2022 року у магазині «Градус», що у Стрию на вул. Січових Стрільців. Переконавшись, що ніхто не бачить, Володимир Гузій взяв з торгового стелажу дві пачки сигарет Marlboro Gold і заховав їх у кишеню своєї куртки. Після чого взяв ще три пачки сигарет вже іншої марки – Sobranie Black, і теж сховав. Однак це помітила продавчиня, вона зробила чоловіку зауваження, але він не відреагував та не розплатившись, пішов з магазину. Загалом чоловік викрав цигарок на 556 грн.

«Також спочатку чоловік дав продавчині 200 грн, бо хотів за ці гроші купити цигарки. Однак подавчиня пішла в підсобку і він пізніше, коли йшов геть, забрав свої гроші», – йдеться у матеріалах справи.

Під час розгляду справи у суді обвинувачений свою провину визнав повністю. Він також зазначив, що хотів згодом заплатити за сигарети, але його мама не мала кому віддати гроші, а він самотужки боявся це зробити. Засуджений також розповів, що цигарки він викурив.

Стрийський міськрайонний суд Львівської області визнав винним Володимира Гузія у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України (викрадення чужого майна (грабіж)) в умовах воєнного стану та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк – сім років.

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до набрання вироком законної сили суд ухвалив залишити без змін. Засуджений ще може подати апеляцію.