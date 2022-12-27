Жінка викрала два набори спідньої білизни з магазину мережі «Копійочка»

Галицький районний суд Львова засудив раніше судиму львів’янку за крадіжку спідньої білизни з магазину. Вироком суду від 20 грудня жінці призначено п’ять років і три місяці позбавлення волі. На момент винесення вироку підсудна була вагітна.

За матеріалами справи, 27 жовтня цього року львів'янка вкрала з прилавку магазину «Копійочка» сім пар чоловічих трусів на загальну суму 489 грн. Окрім того, через два дні (29 жовтня) жінка вкрала з магазину цієї ж мережі набір жіночої білизни (три пари) на 600 грн.

Її дії кваліфікували як крадіжку, вчинену повторно та в умовах воєнного стану (ч.4 ст.185 ККУ). У судовому засіданні підсудна свою вину у вчиненні згаданих крадіжок повністю визнала, розкаялася та просила суд її суворо не карати.

Призначаючи покарання, суд врахував її щире каяття, а також те, що вона має одну дитину та станом на день ухвалення вироку є вагітною. Оскільки жінка 1 грудня цього року вже була засуджена за крадіжки на п’ять років і два місяці позбавлення волі, суд наклав два вироки та остаточно призначив їй покарання у вигляді п’яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляції.