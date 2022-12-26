Мешканцю Хуста присудили п’ять років позбавлення волі за крадіжку газової колонки із кухні приватного будинку. Чоловік розбив вікно, проник до приміщення і зірвав зі стіни газову колонку з теплообмінником. Крадіжку закарпатець вчинив через п’ять днів після виходу з тюрми, де відбував покарання за попередні аналогічні злочини. У суді обвинувачений свою вину визнав, просив суворо його не карати, проте суд врахував попередні його судимості та призначив реальний термін ув’язнення на п’ять років.

Як зазначається у вироку Хустського районного суду, інцидент стався ввечері 20 вересня 2022 року на вулиці Коцюбинського у Хусті. Обвинувачений Степан Форкош переліз через паркан на подвір’я приватного будинку, в якому ніхто на той час не проживав, розбив вікно та проник всередину помешкання. На кухні зловмисник зірвав зі стіни газову колонку, з якої демонтував теплообмінник. Вартість викраденого обладнання – всього 870 грн.

У суді чоловік свою вину визнав повністю, підтвердив, що дійсно вкрав з будинку потерпілого газову колонку з теплообмінником, розкаявся і просив суворо його не карати. Суд врахував, що Степан Форкош уже був судимий за крадіжки та за п’ять днів до вчинення злочину – 15 вересня – вийшов із тюрми.

Відтак, суддя Хустського районного суду Михайло Довжанин визнав закарпатця винним за ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка) та призначив йому п’ять років ув’язнення. Термін відбування покарання обвинуваченому рахуватимуть із дня затримання – з 1 листопада 2022 року. Наразі чоловік перебуває під вартою. Вирок ще можу бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.