Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка на Закарпатті

У туристичному комплексі на Закарпатті поліція затримала 29-річного чоловіка, який вкрав у знайомого 1,6 млн грн. Товариш видав йому гроші добровільно, попросивши завезти їх у Рівне. Однак чоловік прохання не виконав: частину грошей він швидко витратив на власні потреби, а 18 тис. доларів залишив у знайомого. Після інциденту він поїхав з Рівного на Закарпаття, але там його знайшла і затримала поліція. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, щоправда, він може вийти звідти під заставу в майже 1 млн грн.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, зранку 3 грудня на вулиці Київській у Рівному перехожі знайшли сумку з документами, пістолет для відстрілу гумових куль і сім патронів до нього. Поліцейські знайшли власника документів. Виявилося, що чоловік перебував на лікуванні на Тернопільщині, а вказану сумку та велику суму грошей, у розмірі 1,6 млн грн напередодні дав знайомому, аби той завіз їх у Рівне. Однак зловмисник гроші не передав, а зв’язок із ним обірвався.

«Завдяки злагодженим оперативним заходам працівникам управління карного розшуку ГУНП в Рівненській області та оперативникам Хустського РУП вдалося встановити місце знаходження крадія. 29-річного чоловіка виявили в одному із туристичних комплексів на Закарпатті», – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, частину викрадених коштів він устиг потратити на власні потреби, а 18 тис. доларів залишив у Рівному на зберігання у знайомого.

Учора, 20 грудня, Рівненський міський суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 29-річному чоловікові запобіжний захід. Зловмисник перебуватиме під вартою впродовж 60 діб, щоправда, може вийти під заставу в сумі 992 тис. грн.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.5 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах). У разі доведення вини йому загрожує від семи до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліцейські також перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів.