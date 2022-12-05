Наразі закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 8 років тюрми

Поліція затримала 29-річного закарпатця, який демонтував зі стіни будинку платіжний термінал. Чоловік дістав із нього майже 6 тис. грн готівки, а сам термінал викинув у полі та втік. Під час затримання в автомобілі зловмисника знайшли гранату. Наразі закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років тюрми.

Як у понеділок, 5 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався вдосвіта у суботу, 3 грудня, в селище Тересва на Тячівщині. «Невідомий демонтував зі стіни будинку платіжний термінал, в якому знаходилася готівка у розмірі 5 900 гривень. Забравши гроші, порожній термінал зловмисник викинув у полі, а сам втік у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що підозрюваним у злочині виявився 29-річний мешканець сусіднього села Грушево. Чоловік уже мав проблеми із законом. У нього вилучили готівку, викрадену з терміналу. Окрім того, під час огляду його автомобіля поліцейські виявили гранату.

Наразі 29-річний закарпатець перебуває у СІЗО, йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 263 ККУ (крадіжка у період воєнного стану та незаконне поводження з боєприпасами). За скоєне чоловікові загрожує до восьми років ув’язнення.