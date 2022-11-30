У Рівному 25-річна жінка повідомила про замінування відділення пошти після того, як посварилась з чоловіком, який збирався туди їхати. Інцидент стався ще в жовтні цього року, але відомо про нього стало лише у середу, 30 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. Відомо, що жінці вже вручили підозру, їй загрожує до шести років тюрми.

За інформацією правоохоронців, до поліції жінка зателефонувала ще 16 жовтня. «25-річна жінка, діючи умисно та усвідомлюючи при цьому суспільно-небезпечний характер своїх дій, з власного мобільного телефону зателефонувала на гарячу спецлінію «102» та повідомила завідомо неправдиву інформацію про мінування поштового відділення по вулиці В’ячеслава Чорновола у Рівному», – йдеться у повідомленні.

Згодом поліція знайшла зловмисницю. Вона розповіла, що зателефонувала у поліцію після конфлікту з чоловіком, який саме збирався їхати у вказане поштове відділення.

Жінці вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). Їй загрожує від двох до шести років ув'язнення. Наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу, а також слідчі встановлюють, чи були інші причетні до злочину.