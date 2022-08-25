Чоловік у стані алкогольного сп'яніння зателефонував до поліцейських і заявив, що на автостанції у Рівному перебуває чоловік з вибухівкою у сумці

Райсуд на Рівненщині призначив 1,5 роки умовно 38-річному чоловікові, який задля жарту повідомив про замінування автостанції у Рівному. Через це поліції довелось евакуювати з приміщення автовокзалу близько 200 людей. У суді Олег Пишняк визнав провину та пообіцяв, що такого більше не повториться. Йому загрожувало до шести років тюрми, але суддя взяла до уваги його каяття та призначила лише півтора роки умовно.

Як йдеться у вироку Рокитнівського райсуду, інцидент стався 3 червня. П'яний 38-річний мешканець села Грабунь Сарненського району зателефонував до поліції і повідомив, що на автостанції у Рівному перебуває чоловік з вибухівкою у сумці.

На місце виїхали вибухотехніки, медики швидкої та рятувальники. Автостанцію перевірили, але ніяких вибухонебезпечних предметів там не знайшли. На час перевірки з приміщення довелось евакуювати 170 людей.

Наступного дня поліція знайшла зловмисника. Виявилось, що до правоохоронців Олег Пишняк телефонував у стані алкогольного сп'яніння. Щодо мотивів свого вчинку, то він пояснив, що хотів таким чином пожартувати. Вже під час судового засідання чоловік заявив, що шкодує про скоєне і запевнив, що більше такого не робитиме.

Суддя Оксана Верзун визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян), яка передбачає до шести років тюрми. Однак, зважаючи на каяття підсудного, суддя призначила йому лише півтора роки умовно. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.