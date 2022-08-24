У Рівному перевірку проводять на трьох об'єктах, один з яких – залізничний вокзал

У Рівному вибухотехніки перевіряють три об'єкти через інформацію про ймовірне замінування. Йдеться про вокзали та ринок у центрі міста. У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Хмельниччини підтвердили, що у Хмельницькому також триває перевірка на декількох об'єктах, щоправда, на яких саме, не уточнюють.

Електронні листи з повідомленням про ймовірне замінування надійшли до правоохоронців близько 11:30 у середу, 24 серпня. За інформацією голови Рівненської військової адміністрації Віталія Коваля, йдеться про три об'єкти: залізничний вокзал, старий автовокзал та ринок на Сагайдачного в центрі міста.

«Друзі, ворог «вітає» нас із Днем Незалежності України серією повідомлень про замінування. Вибухотехніки національної поліції, рятувальники та СБУ виїхали на обстеження об‘єктів. Працівників та відвідувачів евакуйовано», – зазначив він.

Станом на 13:25 Віталій Коваль зазначив, що вибухівки на вказаних об'єктах не знайшли.

Зазначимо, що також перевірки проводять у Хмельницькому, Вінниці, Мукачеві. Крім того, тривають перевірки на вокзалах і ринках Львова.

Нагадаємо, що 4 серпня зловмисники повідомили про начебто замінування у шести містах України. Йшлось про Рівне, Тернопіль, Черкаси, Вінницю, Хмельницький та Кропивницький. Однак після перевірок вибухотехніки не виявили жодної загрози.