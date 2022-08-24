На головному залізничному вокзалі шукають вибухівку

У середу, 24 серпня, у Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу і автовокзалу на вул. Стрийській, Винниківського і Краківського ринків та торгового центру «Магнус».

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування головного залізничного вокзалу, автовокзалу, а також низки ринків та торгових центрів.

На місця виїхали вибухотехніки, кінологи та інші служби. Проводять огляд території. У поліції не уточнили, чи проводиться евакуація людей зі згаданих об’єктів.

Нагадаємо, востаннє повідомлення про псевдозамінування у Львові перевіряли 18 серпня – у день візиту до міста президента України Володимира Зеленського, генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Ерджепа Тайїпа Ердогана.