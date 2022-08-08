У додатку можна повідомляти про виявлені міни, переглядати карту небезпечних територій та отримувати сповіщення

В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Він дозволяє повідомляти про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, переглядати карту небезпечних територій та отримувати сповіщення про наближення до небезпечного об'єкта, повідомили в ДСНС.

«Мобільний застосунок MineFree розробили волонтери благодійної швейцарської організації Free Ukraine за підтримки ДСНС для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв», – повідомили в ДСНС.

Кожен, хто встановить додаток, матиме можливість:

переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту.

ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів.

повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Додаток можна завантажити з App Store та Google Play.