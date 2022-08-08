В Україні запустили мобільний додаток з мінної безпеки MineFree
У додатку можна надсилати й отримувати сповіщення, а також бачити небезпечні території
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У додатку можна повідомляти про виявлені міни, переглядати карту небезпечних територій та отримувати сповіщення
В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree. Він дозволяє повідомляти про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, переглядати карту небезпечних територій та отримувати сповіщення про наближення до небезпечного об'єкта, повідомили в ДСНС.
«Мобільний застосунок MineFree розробили волонтери благодійної швейцарської організації Free Ukraine за підтримки ДСНС для підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв», – повідомили в ДСНС.
Кожен, хто встановить додаток, матиме можливість:
- переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.
- отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту.
- ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів.
- повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.
Додаток можна завантажити з App Store та Google Play.
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