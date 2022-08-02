Тепер застосунок може сповіщати про початок та завершення 5 типів тривог

Відтепер додаток «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну загрозу та радіаційну небезпеку. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android та Huawei.

«Сповіщення застосунку «Повітряна тривога» — це додаткова можливість отримати сигнал тривоги. Будьте уважні до вуличних сирен і попереджень, а також користуйтесь іншими каналами сповіщень про тривоги», – повідомили в Мінцифри.

Загалом застосунок «Повітряна тривога» може сповіщати про початок та завершення 5 типів тривог:

повітряна тривога;

артилерійський обстріл;

вуличні бої;

хімічна загроза;

радіаційна небезпека.

Кожний вид сповіщення має власний звуковий сигнал. Крім того, застосунок може надсилати текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Щоб отримувати сповіщення про всі п’ять типів тривог, необхідно встановити додаток «Повітряна тривога» версії 4.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, його необхідно оновити вручну або встановити повторно.

Для зручності та швидкої навігації офіційну мапу тривог винесено в окреме меню. Можна відстежувати тривоги по всій Україні. Для цього необхідно перейти в меню «Мапа» на головній сторінці додатку.

Також у версії 4.0 оновили розділ «Корисне»: додали посилання на бот для інформування про переміщення окупантів «єВорог» та сайт для пошуку житла «Допомагай».

Нагадаємо, що у березні в Україні запустили мобільний додаток «Повітряна тривога». Застосунок, який розробили Ajax Systems разом із IT-компанією Stfalcon, вже було завантажено понад 11 млн разів.