За псевдозамінування 38-річному мешканцю Сарненського району загрожує до шести років тюрми

Поліція затримала 38-річного мешканця Рівненщини, який задля жарту повідомив про замінування автовокзалу в Рівному. Перебуваючи у стані сп'яніння, чоловік зателефонував на 102 і розповів, що у сумці одного з чоловіків на автостанції є вибухівка. Втім, ніяких заборонених пристроїв вибухотехніки не знайшли. Вже наступного дня правоохоронцям вдалось виявити зловмисника. Йому загрожує до шести років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, повідомлення про вибухівку на автовокзалі надійшло близько 19:30 у п'ятницю, 3 червня. Невідомий заявив, що на автовокзалі у Рівному перебуває чоловік з вибухівкою в сумці.

З приміщення автостанції евакуювали 170 людей. Вибухотехніки перевірили територію, але вибухівки ніде не знайшли. Крім того, правоохоронці оглянули автомобілі та перевірили чотирьох громадян, які підпадали під наданий заявником опис. Інформація не знайшла свого підтвердження.

Відтак поліція зайнялась пошуком заявника. Ним виявився 38-річний житель села Грабунь Сарненського району. Правоохоронцям він пояснив, що просто хотів пожартувати.

За результатами освідування він перебував у стані алкогольного сп’яніння, тест на драгері показав 1,26 проміле, що в шість разів перевищує норму. Поліцейські вилучили у нього мобільний телефон, з якого той телефонував на 102.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). Йому загрожує від двох до шести років тюрми.