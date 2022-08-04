Невідомі заявили про замінування трьох об'єктів у Рівному, зокрема, залізничного вокзалу

У четвер, 4 серпня, до поліції приблизно в той же час надійшли повідомлення про можливі замінування в п'яти містах України. Спершу йшлось про Рівне та Тернопіль. Зокрема, невідомі повідомили, що у Рівному заміновано автостанцію, залізничний вокзал та стоянку біля центрального ринку. В Тернополі йшлось про замінування центрального універмагу та залізничного вокзалу. Інформація про замінування об'єктів у Тернополі не підтвердилась. Крім того, пізніше з'ясувалось, що перевірки щодо можливого замінування проводять також в Вінниці, Хмельницькому та Кропивницькому.

Як повідомила прес-служба ДСНС Рівненщини, інформація про можливе замінування надійшла на електронну пошту поліції близько 12:00 у четвер, 4 серпня.

Йшлось про замінування Рівненської автостанції по вулиці Київській, стоянки легкових автомобілів біля ринку по вулиці Сагайдачного та привокзального майдану із залізничним вокзалом.

«На місце виклику було направлено усі екстрені служби міста. Рятувальники ДСНС провели евакуацію людей з будівель та прилеглих територій й огородили місця. Наразі на усіх місцях працюють вибухотехніки та кінологи поліції», – йдеться у повідомленні.

Станом на 14:00 поліція повідомила, що вибухівки на автостанції та вокзалі не знайшли.

Також приблизно в цей же час надійшло повідомлення про замінування центрального універмагу та залізничного вокзалу в Тернополі. Мер міста Сергій Надал закликав містян не підходити близько до цих будівель, поки там триває перевірка. Завершилась вона близько 13:15, ніяких загроз вибухотехніки не виявили.

Про результати перевірки обіцяють повідомити згодом.

Згодом стало відомо, що інформацію про можливі замінування перевіряють також у Вінниці, Кропивницькому та Хмельницькому. За інформацією місцевих ЗМІ, в Вінниці йдеться про замінування вокзалів та центрального ринку, в Кропивницькому – про ринок та відділення «Нової пошти», у Хмельницькому – про автостанцію, вокзал та ринок. Наразі на всіх об'єктах проводять перевірки.

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