Рівненський суд призначив рік умовно 25-річній жінці за фейкове повідомлення про замінування «Нової пошти» у Рівному. Як з'ясували правоохоронці, на 102 вона зателефонувала після сварки з чоловіком, який збирався забрати посилку з цього відділення. Таким чином вона хотіла йому помститися. Катерині С. загрожувало до шести років тюрми, але оскільки вона підписала угоду про визнання винуватості, суд звільнив її від основного покарання, обмежившись роком іспитового терміну.

Нагадаємо, до поліції жінка зателефонувала 16 жовтня минулого року. Вона повідомила, що відділення «Нової пошти» на вулиці Чорновола у Рівному заміноване. На місце виїхали вибухотехніки, але ніяких небезпечних предметів у будівлі не виявили.

Згодом правоохоронці знайшли заявницю – нею виявилась 25-річна уродженка села Забороль Рівненського району. Вона розповіла, що зателефонувала у поліцію після конфлікту з чоловіком, який саме збирався їхати у вказане поштове відділення, аби забрати звідти відправлення. Таким чином вона хотіла йому помститись.

10 січня цього року жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Святослав Рогозін цю угоду затвердив. Тож Катерину С. визнали винною у порушенні ч.1 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху), але звільнили від основного покарання, призначивши їй лише рік іспитового терміну.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.