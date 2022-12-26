У коридорі неподалік кабінету директора школяр залишив записку з написом «школа замінована»

Дубенський суд оштрафував матір школяра, який задля жарту залишив у ліцеї записку з написом «школа замінована». Через потенційну загрозу з Мирогощанського ліцею тимчасово евакуювали учнів та вчителів, а на місце викликали поліцію та вибухотехніків. Згодом 14-річний учень пояснив, що хотів пожартував, але не усвідомлював, до яких наслідків призведе такий розіграш. Оскільки він ще не досягнув 16-річного віку і відповідати у суді не міг, судили його матір. Жінку визнали винною у неналежному вихованні сина та призначили 1,7 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, інцидент стався в Мирогощанському ліцеї 5 грудня. У коридорі біля кабінету директора учні знайшли аркуш паперу, на якому з вирізаних літер було наклеєно напис «школа замінована». З навчального закладу евакуювали 128 учнів та 25 вчителів. Будівлю перевірили вибухотехніки, але ніяких загроз не виявили.

З учнями поспілкувались поліцейський офіцер громади та ювенальна поліцейська. Вони пояснили, що за повідомлення про неправдиве замінування загрожує кримінальна відповідальність. Після цього 14-річний школяр, який залишив записку, зізнався у скоєному своїй матері, а вже вона передзвонила правоохоронцеві.

Як повідомляла поліція, 14-річний підліток пояснив, що вирішив пожартувати та не усвідомлював, що його вчинок призведе до таких серйозних наслідків. Відомо, що хлопець за місцем навчання характеризується позитивно та навчається на «відмінно».

Оскільки хлопець ще не має 16 років і не може нести адмінвідповідальність, протокол склали на його матір. Їй інкримінували порушення статті 184 КУпАП (неналежне виховання дітей).

Як йдеться у постанові Дубенського міськрайонного суду, справу розглядали 13 грудня. В судовому засіданні жінка визнала провину та зазначила, що вже провела бесіду з сином, аби той більше не вчиняв подібного. Про жінку відомо, що вона мешкає у селі Липа, працює завідувачкою місцевого клубу.

Суддя Руслан Ралець визнав її винною та призначив 1,7 тис. грн штрафу. Також вона повинна буде оплатити 496 грн судового збору. Судячи з інформації на сайті судової влади, постанову жінка не оскаржувала.