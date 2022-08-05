На Волині поліція затримала 46-річного псевдомінера, який повідомив про начебто замінування будівлі у Києві. Навіщо він це зробив, наразі невідомо. Чоловіка затримали, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, повідомлення про замінування надійшло до правоохоронців 3 серпня. Чоловік зазначив, що під одну з державних установ у Києві «підклали бомбу». На місце виїхали вибухотехніки, однак ніяких загроз не виявили.

Наступного дня поліція повідомила про затримання псевдомінера. Ним виявився 46-річний мешканець села Мизове Старовижівської громади. Чому він так вчинив, наразі невідомо. Чоловіка затримали, незабаром йому обиратимуть запобіжний захід.

Зловмиснику також вручили підозру за ч.2 ст. 259 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху). У разі доведення вини чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років ув'язнення.

Зазначимо, що 4 серпня невідомі повідомили про замінування вокзалів та ринків у багатьох містах західної та центральної України, зокрема, в Рівному, Тернополі, Кропивницькому, Хмельницькому, Вінниці та Черкасах. Вибухотехніки провели перевірки, але ніяких загроз не виявили.